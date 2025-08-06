1,5 yaşındaki Umay'ın feci ölümü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki Umay hayatını kaybetti.

1,5 yaşındaki Umay'ın feci ölümü

'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de, Y.D.'nin park etmeye çalıştığı hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki Umay Y.'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aracın altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü gözaltına alındı. Öte yandan, sürücünün, ölen kız çocuğunun uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.

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