1 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Kayseri'de, Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebekleri Bilal Hantuş, beşiğinde ölü bulundu. Polis, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Haberler - DHA 16.12.2021 - 10:49

1 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu.

Çağrılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Bilal bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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