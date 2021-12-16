1 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu.

Çağrılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, Bilal bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

