1 aylık eşini katledip yaşamına son verdi

Denizli'de tartıştığı eşini katleden erkek yaşamına son verdi.

Olay gece saatlerinde Pamukkale ilçesi İncilipınar mahallesinde meydana geldi. 42 yaşındaki Tunay Acar, bir ay önce evlendiği 44 yaşındaki Keziban Pars ile birlikte yaşadığı apart dairede tartıştı. Tunay Acar, tüfekle Keziban Pars'ı başından vurarak öldürdü. Acar daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Cinayet, Arda Acar'ın babasına ulaşamaması üzerine Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla ortaya çıktı. Adrese giden polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde çifti kanlar içinde yerde buldu.