1 buçuk metrelik balık oltaya takıldı
Malatya'nın Kale ilçesinde amatör balıkçı Mehmet Alper Hasıripi, olta ile dev bir turna balığı yakaladı. Yaklaşık 1 metre 60 santim uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu belirlenen balık, görenleri şaşırttı.
Arkadaşlarıyla birlikte Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nün Kömürhan Köprüsü mevkiine botla giden Hasıripi, av sırasında oltasının ağırlaştığını fark etti.
Oltayı çekmeye başlayan Hasıripi, iğnenin ucundaki büyük turna balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balığı güçlükle tekneye alan Hasıripi ve arkadaşı, yaptıkları ölçümde balığın 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğunu tespit etti.
Şimdiye kadar bölgede olta ile yakalanan en büyük balığı tutmuş olabileceklerini ifade eden Hasıripi, yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu ifade etti.
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