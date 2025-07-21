1 buçuk metrelik balık oltaya takıldı

Arkadaşlarıyla birlikte Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nün Kömürhan Köprüsü mevkiine botla giden Hasıripi, av sırasında oltasının ağırlaştığını fark etti.



Oltayı çekmeye başlayan Hasıripi, iğnenin ucundaki büyük turna balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balığı güçlükle tekneye alan Hasıripi ve arkadaşı, yaptıkları ölçümde balığın 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğunu tespit etti.



Şimdiye kadar bölgede olta ile yakalanan en büyük balığı tutmuş olabileceklerini ifade eden Hasıripi, yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu ifade etti.