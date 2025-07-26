1 buçuk milyon liralık vurgun: Kolundaki dövmeden yakalandı

Olay, Kale ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde meydana geldi. M.Y.'nin yaşadığı eve giden şüpheli, kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, evdeki para ve altınların terör suçlarına karıştığını, inceleme için kriminal laboratuvara gönderileceğini söyledi. M.Y., panikle evdeki 1,5 milyon TL değerindeki para ve altınları çantayla şüpheliye teslim etti. Şüphelinin evden ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan M.Y., durumu jandarmaya bildirdi.

