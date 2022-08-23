1 Eylül’de yasaklar bitiyor, balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

15 Nisan’da başlayan balık avlama yasağı 1 Eylül’de sona erecek.



Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki Büyük Liman'da balıkçılar, bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yeniliyor.

Balıkçılar bu yıl hasattan memnun olacaklarını dile getirdi.

"PALAMUT ŞU ANDA VERİMLİ"



Av sezonuna hazırlanan balıkçı Mahmut Şaşmaz, "Şu anda tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Palamut balığı şu anda verimli. Kazasız, belasız güzel bir ticaret olmasını temenni ediyoruz. 'Rast gele' deyip 1 Eylül’ü sabırla bekliyoruz" dedi.

"VİRA BİSMİLLAH DİYEREK BAŞLAYACAĞIZ"



Teknesinin bakımını yapan Hayrullah Kasarcı, "Motorun bakımını yapıyoruz, boyasını düzenleyeceğiz, ağlarını tamir ediyoruz. Deniz de güzel, palamut çok. Balıkçılar olarak en büyük sıkıntımız yunus balıkları. Bütün ağlarımızı parçalıyorlar. Vira bismillah diyerek başlayacağız" şeklinde konuştu.

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