1 Eylül'den bu yana aranıyordu, Maltepe'de gözaltına alındı

Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve iki UYAP araması bulunan Kadir U'nun, Maltepe'de bir adreste olduğunu tespit etti.

1 Eylül'den beri arandığı öğrenilen Kadir U, polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü Kadir U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.