1 hafta içerisinde 2 milyona yakın araç denetlendi, 416 binine işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde trafik uygulamalarında 9-16 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiği duyurdu. Bu araçlardan 416 bin 230’una adli işlem uygulandı.

1 hafta içerisinde 2 milyona yakın araç denetlendi, 416 binine işlem yapıldı

İçişleri Bakanı , yurt genelinde 9-16 Mayıs tarihleri arasında icra edilen uygulamalarında denetlenen 1 milyon 968 bin 551 araçtan 416 bin 230’una adli işlem yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca ‘aşırı hız’ işlemi başta olmak üzere toplam 416 bin 230 işlem yapıldı” ifadelerine yer verdi.

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