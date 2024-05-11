1 haftada 240 sürücüye 'çakar' cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2-9 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde polis bölgesinde 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini, mevzuata aykırı şekilde araçlarına ışıklı ya da sesli uyarı cihazı (çakar) takan 240 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

1 haftada 240 sürücüye 'çakar' cezası

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; polis bölgesinde trafik ekiplerince 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldı. 99 bin 794 araca aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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