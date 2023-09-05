1 haftada 30 milyon spekülatif paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'de bot hesaplara yönelik açıklamalarda bulundu.



27 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını ifade eden Yerlikaya, bu hesapların yüzde 26'sının bilgisayar tarafından yönetilen bot hesap olduğunu dile getirdi.



Yerlikaya, "Bu paylaşımların yüzde 43’ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi." dedi.

Yaklaşık 30 milyon spekülatif paylaşım ortaya çıkarken Yerlikaya, siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini de aktardı.