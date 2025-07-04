1 haftadır aranıyordu, arazide ölü bulundu: Evli çift itiraf etti!

Konya'nın Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi'nde oturan Bekir Güneş, 28 Haziran'da saat 01.00 sıralarında polis merkezine giderek, oğlu Turgut Güneş'in (40) 27 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi.

Kayıp başvurusu sonrası Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlattı.

ÇOBAN CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Ekipler çalışmalarını sürdürürken; dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş arazide hayvan otlatan çoban, köpeğinin eşelediği alanda ceset görüp polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, toprağa gömülü kişinin kayıp olarak aranan Turgut Güneş olduğunu belirledi.

Ekipler, Güneş'in en son görüştüğü Rabia Ş. (36) ile eşi Ahmet Ş.'yi (42) şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.



BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER



Gözaltına alınan çift, Güneş'in boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Ahmet Ş, ilk ifadesinde; Turgut Güneş'in "eşini sürekli rahatsız ettiğini, sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar attığını, maktulü 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu Güneş'i boğduklarını, ardından cesedi araçla Sulutaş Mahallesine götürüp, toprağa gömdüklerini" söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş. ve A.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

