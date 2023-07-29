1 kilo altını poşete koyup dolandırıcılara verdi

İstanbul'da bir kadın kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 1 kilogram altın ve dövizini kaptırdı.
Bakırköy'de yaşayan T.F. isimli ev kadını, 25 Temmuz Salı günü dolandırıldığı gerekçesiyle emniyete başvurdu.
T.F.'nin ifadesine göre kendisini polis olarak tanıtan kişi, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek kendisini temize çıkarabilmesi için evdeki altın ve paraları istedi.
Şüphelilere inanan T.F, evdeki 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euroyu bir poşete koyarak istedikleri yere götürdü. Altınları teslim eden T.F, bir süre sonra durumdan şüphelenerek emniyete şikayette bulundu.
Mağdur T.F. emniyette ifadesinde "Telefonda kendilerini polis olarak tanıttılar. Adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evde bulunan altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım." dedi.
KAMERADAN KİMLİK TESPİTİ
Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda mağdur T.F'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasının şüpheliyi görüntülediği belirlendi.
Görüntülerde elinde telefonla bekleyen şüphelinin, mağdur T.F.'den poşeti aldıktan sonra uzaklaştığı görüldü. Kamera görüntülerinden takip edilen şüphelinin kısa süre içinde kimliği tespit edildi.
13 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Cihat A. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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