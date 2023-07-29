1 kilo altını poşete koyup dolandırıcılara verdi

İstanbul'da bir kadın kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 1 kilogram altın ve dövizini kaptırdı.



Bakırköy'de yaşayan T.F. isimli ev kadını, 25 Temmuz Salı günü dolandırıldığı gerekçesiyle emniyete başvurdu.



T.F.'nin ifadesine göre kendisini polis olarak tanıtan kişi, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek kendisini temize çıkarabilmesi için evdeki altın ve paraları istedi.

Şüphelilere inanan T.F, evdeki 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euroyu bir poşete koyarak istedikleri yere götürdü. Altınları teslim eden T.F, bir süre sonra durumdan şüphelenerek emniyete şikayette bulundu.