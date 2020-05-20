1 kilo tatlı ve Adana dürüm sözü intihardan vazgeçirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda öğle saatlerinde O.C.'nin (27) park içinde falezlerin uç noktasında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alamadığı için çakmak gazı kokladığı belirtilen O.C.'nin yanına polis ve sağlık ekipleri gitti.

POLİSLER 45 DAKİKA İKNAYA UĞRAŞTI

Polis, 45 dakika boyunca O.C.'yi ikna etmek için uğraş verdi. O.C.'ye ayakkabı ve tişört alma sözü veren polis, intihardan vazgeçmesini ve yukarı çıkmasını istedi.

1 KİLO TATLI VE DÜRÜM SÖZÜYLE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Polisin çabasına rağmen falezlerin kenarında oturmaya devam eden O.C., 1 kilo tatlı ve Adana dürüm alınacağının söylenmesi üzerine intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan O.C, ifadesi için polis merkezine götürüldü.



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