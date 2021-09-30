1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu

Osmaniye'de bir vatandaşa 21 yıl önce çektiği krediden kalan 1 kuruşluk borç için 'bin lira 1 kuruşluk' fatura çıkarıldı.

Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu 2000 yılında ilçedeki bir banka şubesinden tarım ve hayvancılık kredisi çekti. Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı.



Aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, bankanın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 1 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi.

AVUKAT İÇİN BİN TL İSTEDİLER

Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek durumu sordu. Banka şubesindeki görevli konuyu doğrulayarak Hatunoğlu’na 1 kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası bin TL ödemesi gerektiğini söyledi.

"21 YIL BOYUNCA 1 KURUŞ BORCUN VAR DEMEDİLER"

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mehmet Hatunoğlu, “2000 yılında kredi kullanmıştım. Kredimi de ödedim kapattım. 1 kuruş borcun kaldı dediler. Tamam 1 kuruş borcumu ödeyeyim o zaman dedim ama öncelikle avukat parası bin TL ödemen lazım dediler. Banka benden 21 yıl boyunca bir şey istemedi. Şimdi avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep ediyorlar mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.