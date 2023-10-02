1 liralık tuvalet ücreti için bıçaklandı

Ankara'da cami tuvaleti görevlisi, 1 liralık ücret için tartıştığı kişiyi göğsünden bıçakladı. Zanlı gözaltına alındı, hastaneye kaldırılan yaralının ise durumu ağır.

1 liralık tuvalet ücreti için bıçaklandı

Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi.

Caminin tuvaletinde görevli Hakan G. (31), 1 TL ücreti vermeyen Ali B. (25) ile tartıştı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce Hakan G, Ali B'yi göğsünden bıçakladı.

İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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