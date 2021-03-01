1 Mart 2021 corona virüs tablosu: 69 can kaybı, 9 bin 891 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

01.03.2021 - 21:14 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 21:43

1 Mart 2021 corona virüs tablosu: 69 can kaybı, 9 bin 891 yeni vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 130 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 645 oldu. 

Son 24 saatte 5 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1215 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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