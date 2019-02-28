AĞRI



Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



BİTLİS



Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güroymak merkez, Günkırı ve Gölbaşı beldeleri ile Değirmenköy, Yamaçköy, Aşağıkolbaşı, Yemişveren ve Güzelli köyü dışındaki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart 2019 Cuma tatil edildiği belirtildi.



VAN



Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 Mart 2019 Cuma ara verildiği bildirildi.



BİNGÖL



Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.



Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar, merkez ilçede ise taşımalı eğitim verilen okulların 1 Mart günü için ara verildiği bildirildi. Açıklamada Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



RİZE



Rize'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve iyidere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinin tamamı ile İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.



ŞIRNAK



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi.