1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Pertevniyal Lisesi önündeki arama noktasında polise saldırdıkları ve terör örgütü TKP/ML’nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 17 sanığın beraatine karar verildi.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru U.T, 1 Mayıs’ta sanıkların Saraçhane meydanına gitmek için yürümeye ve kanuna aykırı sloganlar atmaya başladığını söyledi.



Dağılmaları yönünde grubu en az 3 kez uyardıklarını belirten tanık, dağılmayan sanıkların polis memurlarına fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi.



Tanık, uyarıları dikkate almamaları üzerine gruptakileri gözaltına aldıklarını kaydetti.



Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak, terör örgütü propagandası yapmak ve suçu ve suçluyu övmek suçlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.