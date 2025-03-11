1 Mayıs İşçi Bayramı kısaca tarihi: 1 Mayıs resmi tatil mi?

Dünya işçileri tarafından omuz omuza kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, 1889 yılındaki Paris Kongresi'nde bayram olarak kutlanılmasına karar verildi. Cumhuriyet döneminde ilk kez 1 Mayıs, 1922 yılında Ankara'da kutlandı. İşte, 1 Mayıs kısa tarihi...



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?



1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 2025 yılı 1 Mayıs Perşembe günü tatil olacak.



1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI HAKKINDA



Süreç, 1856 yılında Avustralya Melbourne'de işçilerin uzun çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik talepleri doğrultusunda iş bırakmaları ile başladı.Aynı yıl 21 Nisan'da işçiler yürüyüşe geçti.



Ardından ABD'de de aynı taleple işçiler 1886 yılında kitlesel grevler yapmaya başladı. Durum birçok yere yayıldı ve Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı 1889 yılındaki Paris Kongrsi'nde işçiler için bir günün bayram kabul edilmesi kararı verildi ve sendikacıların önerileri neticesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı şeklinde kutlanır oldu.



Osmanlı döneminde ilk 1 Mayıs, Selanik topraklarında 1911 yılında kutlandı.