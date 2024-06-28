1 Mayıs’ta tutuklanan 11 kişiye tahliye

1 Mayıs'ta Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin açılan dava kapsamında aylık tutukluluk incelemesi yapan Asliye Ceza Mahkemesi, 11 şüphelinin, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak polis merkezine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.



Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.



BAZI ŞÜPHELİLERE DAVA AÇILDI



1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.



Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.



Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise sürüyor.