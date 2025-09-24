1 metre boyunda, 15 kilo: Oltasına takıldı

Elazığ'ın Karakaya Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1 metre boyunda, 15 kilogram ağırlığında turna takıldı.

1 metre boyunda, 15 kilo: Oltasına takıldı

’da Suat Suna, Elazığ-Malatya arası Karakaya gölünde oltayla avına çıktı. Suna, oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

Oltayla balığı kıyıya çeken Suna, balığın büyüklüğünü görünce hayrete düştü. Yaklaşık 30 dakikalık mücadele sonucunda 1 metre boyundaki ve 15 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Suna, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...