1 metre boyunda, 15 kilo: Oltasına takıldı

Elazığ’da Suat Suna, Elazığ-Malatya arası Karakaya Baraj gölünde oltayla balık avına çıktı. Suna, oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.



Oltayla balığı kıyıya çeken Suna, balığın büyüklüğünü görünce hayrete düştü. Yaklaşık 30 dakikalık mücadele sonucunda 1 metre boyundaki ve 15 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Suna, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.