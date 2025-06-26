1 milyar 132 milyon TL'lik operasyon: 98 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 15 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Yerlikaya, operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheliden 51'nin tutuklandığını, 38 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.
Paylaşımının devamında Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- Sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak,
- Yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek,
- İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek,
- Yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
1 MİLYAR 132 MİLYON TL HESAP HAREKETİ
MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 Milyar 132 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi."
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