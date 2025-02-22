1 milyar liralık siber vurgun: Yatırım vaadiyle dolandırdılar!

Sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 21 şüpheli yakalandı. 9 ilde düzenlenen operasyonda, şebekenin yaklaşık 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 18 kişi tutuklandı.

1 milyar liralık siber vurgun: Yatırım vaadiyle dolandırdılar!

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli " suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Elazığ merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin platformları ve piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Sadece Elazığ’da 5 vatandaşın 2.5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenirken, şebekenin dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettiği parayı paravan şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

1 milyar liralık siber vurgun: Yatırım vaadiyle dolandırdılar! - 1

Banka hesap hareketleri incelendiğinde ise şebekenin yaklaşık 1 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 18 kişi tutuklandı. 1 şüpheliye adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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