1 milyon 135 bin makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışmada; Didim ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya süren Z.D. isimli şüphelinin iki farklı adreste bulunan ikametinde ve iş yerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda yapılan aramalarda; 775 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 360 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 458 kilogram kıyılmış açık tütün, 183 adet kesilmiş bandrol, 99 adet likit ve solüsyon, 14 adet elektronik sigara, bir adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.



Olayla ilgili 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

