1 milyon 180 bin liraya sıfır otomobil aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Satın aldığı sıfır aracının orijinalliğinin bozulmasını istemeyen Muhammed Ülgür, firmadan değişim talep etti. Distribütör yetkilisinden de olumsuz cevap alan araç sahibi, bu kez soluğu Tüketici Mahkemesi'nde almak zorunda kaldı.

Erzurum 'da bir araç bayisinden 14 Eylül 2024'de sıfır aracını teslim alan Muhammed Ülgür, araç kapılarının dışa doğru çıkık olduğunu fark etti. Durumu önce Erzurum'daki yetkili bayiye bildiren Muhammed Ülgür, aracın serviste yapılması teklifi ile karşılaştı.

"ADLİ MERCİLERE MÜRACAAT EDİN" CEVABI ALDI

Aracın kapılarının tam kapanmamış gibi durduğunu ve 2-3 milimlik farkla tam yerine oturmadığını ifade eden Muhammed Ülgür, “Serviste yoğunluk var denilerek aracı alarak gitmek zorunda kaldım.

Tekrar geldiğimde ise kaporta ustası bana kapıların tamamen sökülerek ayar yapılması gerektiğini söyledi. Ben de sıfır araç aldığım için bunun doğru bir çözüm olmayacağını söyledim.

İleride ekspere götürdüğümde, aracı satmak istediğimde bu işlem görünecek. Aracın fiyatı düşecek. Benim bir hatam yok iken neden zarar edeyim. Her şey ortada. Aracımın yenisiyle değiştirilmesini talep ettim. Yetkililer ile telefonda görüştüm.

Önce haklı buldular, sonra da hakkımı adli mercilere arayabileceğimi söylediler. Aracı yenisiyle değiştiremeyeceklerini dile getirdiler.

Her şey bir yana onlardan en küçük bir sıcak ilgi görmemek beni fazlasıyla üzdü." şeklinde konuştu.