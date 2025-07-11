1 milyon TL değerinde çaldıkları altınla sınırda yakalandılar

Suşehri ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuya giren iki kişi, içeride yarım saat kaldıktan sonra 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını el çabukluğu ile imitasyonlarıyla değiştirerek otomobille kaçtı.



İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü teknik takip ve incelenen güvenlik kameralarının ardından şüphelilerin kullandığı aracın Gürcistan plakalı olduğu tespit edildi.

GÜRCİSTAN SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR



Takibe alınan aracın yakalanması için Rize ve Artvin Emniyet Müdürlükleri ile Gürcistan sınır kapısına bilgi verildi. Şüpheliler K.N., A.D. ve A.N., kaçtıkları araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkmadan Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Araçta bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.