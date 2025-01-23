1 milyon TL'lik ihmal: Oda başına 6 bin TL ölümleri önleyecekti!

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası, otellerdeki yangına karşı alınması gereken önlemlerin maliyetini gündeme getirdi. Bir otelde yangın tespit ve uyarı sistemlerinin maliyeti ne kadar? Uzmanlar gecelik konaklama fiyatı ile kıyaslanınca yangın uyarı sistemlerinin maliyetinin çok düşük olduğunu belirtiyor.



Kartalkaya Grand Kartalkaya otelinin 161 odasının toplam yangın uyarı sistemi maliyeti 1 milyar TL'yi buluyor. Hürriyet'in haberine göre bu da oda başıda 6 bin 210 lira bin maliyete karşı geliyor. Bir günlük oda ücretinin ortala 30 bin TL olduğu düşünülünce facianın önüne geçilmesi için harcanacak paranın ne kadar düşük olduğu ortaya çıkıyor.



Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) bu ücretin bazı durumlarda 3 milyon liraya çıkabileceğini açıkladı. 12 kiloluk yangın tüplerinin maliyeti en fazla bin 200 TL.



Uyku sırasında çıkabilecek yangını önceden fark eden ikaz sistemleri ise 50 odalı bir otelde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında iken 150'liden fazla odalı büyük otellerde 250 bin TL'yi buluyor.



Yağmurlama sistemlerinin (Sprinkler) maliyeti ise metrekare başına 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Bu da küçük otellerde 75 bin TL büyük otellerde ise 150 bin TL'lik bir maliyeti buluyor. Sistemin başarılı olabilmesi için otelin her noktasına kurulması gerekiyor.



Yangın merdivenlerinin metrekare maliyeti ise 2025 yılında 4 bin 500 TL.





