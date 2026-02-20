1 milyon liralık sahte altın bozduran şüpheliler yakalandı

Burdur'da elinde bulunan altınları bozdurmak istediğini belirten B.K. isimli şüpheli, M.A. isimli müşteki ile irtibata geçti. 27 Ocak'ta il merkezine gelen müşteki, şüphelilerle yüz yüze görüştü.

Şüpheliler, yanlarında getirdikleri bir miktar gerçek altını satarak müştekinin güvenini kazandı. İddiaya göre, daha sonra yüksek miktarda altın satışı yapacaklarını söyleyen şüpheliler, müştekiyi yeniden il merkezine çağırdı. 29 Ocak'ta tekrar gelen müşteki, 1 milyon TL karşılığında altın satın aldı. Ancak satın alınan altınların sahte olduğu ortaya çıkınca müştekinin şikayeti üzerine 'dolandırıcılık' suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.K., H.K., B.K. ve E.D. isimli şüpheliler, 18 Şubat'ta Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalanarak il merkezine getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.