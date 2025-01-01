1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak'ta yani yılın ilk günü bu sene çarşamba gününe denk geldi. 1 Ocak'ta işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ise, "1 Ocak'ta bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?



1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



1 Ocak'ta özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Vatandaşlar, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren banka ziyaretinde bulunup işlemlerini gerçekleştirebilecek.

