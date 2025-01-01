1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?
1 Ocak'ta bankalar açık mı sorusunun yanıtı, yılbaşı kutlamaları sonrasında bankaların mesai durumunu merak eden vatandaşlar tarafından gündeme geldi. 1 Ocak'ta (bugün) Havale, EFT veya fatura ödeme gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların 1 Ocak mesaisini araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?
1 Ocak'ta yani yılın ilk günü bu sene çarşamba gününe denk geldi. 1 Ocak'ta işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ise, "1 Ocak'ta bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?
1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak'ta özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Vatandaşlar, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren banka ziyaretinde bulunup işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
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