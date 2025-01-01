1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak'ta bankalar açık mı sorusunun yanıtı, yılbaşı kutlamaları sonrasında bankaların mesai durumunu merak eden vatandaşlar tarafından gündeme geldi. 1 Ocak'ta (bugün) Havale, EFT veya fatura ödeme gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların 1 Ocak mesaisini araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak'ta yani yılın ilk günü bu sene çarşamba gününe denk geldi. 1 Ocak'ta işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ise, "1 Ocak'ta bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak'ta özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Vatandaşlar, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren banka ziyaretinde bulunup işlemlerini gerçekleştirebilecek.

1 Ocak'ta (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu? - 1

2025 RESMİ TARİHLERİ

2025 yılı için 'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba ( 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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