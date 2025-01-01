1 Ocak'ta (bugün) marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, ŞOK, A101, Migros bugün marketler saat kaçta açılıyor?
1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin gelmesiyle birlikte, marketlerin mesai saatleri araştırılmaya başladı. BİM, ŞOK, A101 ve Migros gibi sevilen marketlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu sorgulanıyor. Vatandaşlar, market alışverişi yapmak için marketlerin açılma saatini araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta marketler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta marketler çalışıyor mu?
1 Ocak'ta marketlerin açık olup olmadığı, yılbaşı resmi tatilinde alışverişe çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Ocak'ta marketler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta marketler çalışıyor mu?
1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketler açık olacak ancak açılış saatleri değişiklik gösterebilir.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir..
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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