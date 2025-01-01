1 Ocak'ta (bugün) marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, ŞOK, A101, Migros bugün marketler saat kaçta açılıyor?

1 Ocak'ta marketlerin açık olup olmadığı, yılbaşı resmi tatilinde alışverişe çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Ocak'ta marketler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta marketler çalışıyor mu?



1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?



1 Ocak bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketler açık olacak ancak açılış saatleri değişiklik gösterebilir.



A101 ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.



BİM ÇALIŞMA SAATLERİ



BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir..



ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ



ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ



Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.