1 Ocak'ta eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, yeni yılın ilk gününde merak edilmeye başladı. Bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09.00 ve 19.00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta aile hekimleri çalışacak mı?



ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?



1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.



Bu tarihte belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

