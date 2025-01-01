1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta aile hekimleri çalışacak mı?
2025'in ilk gününde vatandaşlar tarafından eczane çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ilaç ve çeşitli medikal ihtiyaçlar için eczane çalışma saatleri sorgulanıyor. Öte yandan sağlık ocaklarında hizmet veren aile hekimlerinin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Pazartesi eczaneler çalışıyor mu? Aile hekimleri 1 Ocak'ta açık mı?
1 Ocak'ta eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, yeni yılın ilk gününde merak edilmeye başladı. Bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09.00 ve 19.00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta aile hekimleri çalışacak mı?
ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?
1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.
Bu tarihte belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.
1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.
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