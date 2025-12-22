1 Ocak'ta Galata Köprü'nde Gazze yürüyüşü düzenlenecek

On binlerce kişi bir kez daha 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşacak ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarına, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekilecek.

3. kez yapılacak etkinlik Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu bölgede gerçek barışın tesisi, suçlunun sorumlu tutulması ve bunun ancak İsrail'in savaş tazminatı ödemekle mümkün olacağını düşünüyoruz." dedi.

4 BÜYÜK KÜLÜPTEN DESTEK

Büyük Gazze Yürüyüşü'ne 4 büyük kulüp de destek verecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan insanlık dramına Galatasaray olarak duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti için de kendisine destek mahiyetinde kurum görüşümüz olarak da burada yaşanan dramı, burada duyurmada Galatasaray olarak duyurmakta bir görev olarak üstlendik." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçen sene olduğu gibi bu sene de etkinliğe katılacaklarını dile getirip "Sesimizin daha gür çıkması için elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Burada bence Türkiye açısından büyük bir duruş sergileniyor. Bir şekilde bu insanlık suçunun bu çağda artık durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da Filistin'i her konuda destekleyeceklerini duyurup "Cumhurbaşkanımız bunu hep gündemde tutuyor. Camiamız ve diğer camialar 1 Ocak'ta güzel bir ses vererek bunu dünyaya bir kez daha duyuracağız." dedi.

Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.