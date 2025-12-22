1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü düzenlenecek

Filistin'e karşı sessizliği kabul etmediklerini bu nedenle 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşünün dünyaya en güçlü mesajlardan biri olacağını dile getiren TÜGVA Başkanı Beşinci, "Bu bir etkinlik çağrısı değil, şahitlik çağrısıdır. Saat 08.30'da gerçekleşecek. Her zaman söylediğimiz gibi aziz şehitlerimizi anarak başlayacağız. Camilerde Filistinlilere dualar edilecek ve programlar başlayacak. Sessizliği ve kayısızlığı kabul etmiyoruz. Bir ve bütün bir görüntüyle dünyaya en güçlü görüntüyü Türkiye'den vermiş olacağız." dedi.

4 BÜYÜK KÜLÜPTEN DESTEK

Büyük Gazze Yürüyüşü'ne 4 büyük kulüp de destek verecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan insanlık dramına Galatasaray olarak duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti için de kendisine destek mahiyetinde kurum görüşümüz olarak da burada yaşanan dramı, burada duyurmada Galatasaray olarak duyurmakta bir görev olarak üstlendik." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçen sene olduğu gibi bu sene de etkinliğe katılacaklarını dile getirip "Sesimizin daha gür çıkması için elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Burada bence Türkiye açısından büyük bir duruş sergileniyor. Bir şekilde bu insanlık suçunun bu çağda artık durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da Filistin'i her konuda destekleyeceklerini duyurup "Cumhurbaşkanımız bunu hep gündemde tutuyor. Camiamız ve diğer camialar 1 Ocak'ta güzel bir ses vererek bunu dünyaya bir kez daha duyuracağız." dedi.

Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.