1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak?

1 Ocak resmi tatili nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücret tarifesi merak edilmeye başladı. On binlerce kişi yılbaşında eğlenmek için dışarı çıkacak ve toplu taşıma araçlarını kullanacak. İBB tarafından yapılan açıklama sonrasında, toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı belli oldu.

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla ek seferler konulduğunu bildirdi.

METROLAR GECE YARISI AÇIK OLACAK MI?

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek."