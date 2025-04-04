1 oy farkla muhtar seçildi, 1 yılda köyü değiştirdi

Kısıtlı imkanlara rağmen köy halkının desteğiyle önemli projelere imza atan Ceylan, bir yıl içerisinde köyü adeta modern bir yaşam alanına dönüştürdü. Göreve gelir gelmez köy muhtarlık odasını yenileyen Sedat Ceylan, köy camisinin iç ve dış boyasını tamamlayarak cami halılarını da yeniledi. Ardından köy halkının yaşamını kolaylaştıracak önemli projelere odaklandı.



Ceylan, Gümüşdere Köyü’nde son bir yıl içinde gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi vererek, "Köy halkımızın desteğiyle cami yenileme, iç ve dış boyama, halı değişimi, mezarlık düzenleme ve genişletme çalışmaları, yeni çeşme yapımı, yol ve bina inşası gibi projeleri hayata geçirdik. Köy güvenliği için 10 adet güvenlik kamerası kurduk. Altyapı çalışmalarında 50’den fazla içme suyu şebeke arızasını giderdik. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla Köy Konağına güneş enerji sistemi kurduk. Köy içinde köyün tamamını kapsayacak şekilde 2 noktaya yerleştirdiğimiz Wi-Fi vericisi ile ücretsiz Wi-Fi ağı sağladık. Ayrıca düğün ve iftar salonlarında kullandığımız salonun badana ve boya işlemlerini tamamladık" dedi.



Muhtar Ceylan, yapılan bu hizmetleri köy halkı ile birlikte başardıklarını vurgulayarak, "İşlerimizi yaptık diye övünmüyoruz, bunları sizlerle birlikte başardığımız için gurur duyuyoruz. Gümüşdere Köyü’nde yapılan çalışmalara destek olan başta Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e İl Genel Meclis Üyeleri Ekrem Yunak ve Mayir Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş’a, köy azaları Ahmet Küçük, Ahmet Kırmızı, Mustafa Kılıç, Fevzi Budaklı’ya ve köy halkına teşekkür ederim" dedi.



1 oy farkla kazandığı seçim sonrası büyük bir değişime imza atan Muhtar Sedat Ceylan, köy halkı ile omuz omuza vererek Gümüşdere’yi daha yaşanabilir bir hale getirmeye devam edeceğini belirtti.