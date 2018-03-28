İstanbul'da 1 saat içinde 5 ayrı gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde bir markete 25 Mart'ta 21.30 sıralarında gelen bıçaklı 2 kişi, market sahibini tehdit edip 35-40 paket sigara gasbetti. Şüpheliler, o sırada markette bulunan müşteri E.D'nin cebindeki 800 lirayı da zorla alıp marketten kaçtı.



Marketten çıktıktan 5 dakika sonra birkaç sokak ileride bir taksiyi durduran şüpheliler, bindikleri taksinin şoförü A.K'nin boğazına bıçak dayayıp araçtan indirdi ve taksiyle bölgeden ayrıldı.



Sultangazi'de 22.00 sıralarında kullandıkları taksiyle beton bariyerlere çarpan şüpheliler, yoldan geçen bir otomobili yardım isteme bahanesiyle durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A'yı ve yanındaki arkadaşını bıçakla tehdit edip cep telefonlarını, cüzdanlarını ve otomobili gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgelerde çalışma yaptı.



Gasbedilen otomobilin Gaziosmanpaşa'da park halinde olduğunu tespit eden ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyette 20 suçtan kaydı bulunan Murat K. (19) ile Engin S. (23) ve Selami Y. (24) gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgularında "Alkollüydük, olayları hatırlamıyoruz." şeklinde ifade veren şüphelilerin Selami Y'nin arkadaşları olduğunu ve olaylardan sonra buluştuklarını anlattığı öğrenildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Murat K. ve Engin S. tutuklandı, Selami Y. serbest bırakıldı.

