1 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 198 can kaybı, 102 bin 601 yeni vaka

Türkiye'nin 1 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 01.02.2022 - 20:02 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 20:04

1 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 198 can kaybı, 102 bin 601 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin" dedi.


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