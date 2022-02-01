1 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 198 can kaybı, 102 bin 601 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin" dedi.







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