1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti: DMM'den açıklama geldi

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada; "Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır." denildi.

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti: DMM'den açıklama geldi

1 Temmuz itibariyle köprü ve ücretlerine zam geleceği iddiaları sosyal medyaya konu olmuştu. ve otoyol ücretlerinde en son 15 Mayıs 2024 tarihinde güncellemeye gidildiğini hatırlatan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti: DMM'den açıklama geldi - 1

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "X" hesabından yapılan açıklamada; " "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni , tünel ve geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir.

Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır.
 
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi. 

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