1 TL indirim için öldürülen baba ve kız son yolculuğuna uğurlandı

Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan 1 liralık indirim nedeniyle kavga çıkmış ve E.B. isimli şahıs, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'yı silahla öldürmüştü. Vefat eden baba ve kızı için bugün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızın naaşı defnedildi.

1 TL indirim için öldürülen baba ve kız son yolculuğuna uğurlandı

'un Sultanbeyli ilçesinde dün mahallede bulunan iki market arasında ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.B. isimli şahıs belindeki silahı çıkararak Aytaç Ağbaba (52) ve Berivan Ağbaba'yı (24) vurdu. Silahla vurulan baba ve kızı hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba için bugün ikindi namazını müteakip Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde, vefat eden baba ve kızın ailesi gözyaşlarına boğularak ağıtlar yaktı. Berivan Ağbaba'nın tabutunun üzerine ailesi gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından vefat eden baba ve kızının naaşı Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedildi.

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