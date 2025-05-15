1 ton 250 kilogramlık kurbanlık boğa görücüye çıktı

Kurban bayramı için beslenen dev boğa, 420 bin liraya alıcısını bekliyor.

1 ton 250 kilogramlık kurbanlık boğa görücüye çıktı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, 4 yıl önce 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki boğa beslemişti.

için hazırladığı boğayı damızlık olarak ayıran üretici, soyunu devam ettirmek istedi.

1 TON 250 KİLOGRAM AĞIRLIĞA ULAŞTI

Yücel, Paşa isimli boğanın oğlu olan Tosun'u büyüterek 1 ton 250 kilogram ağırlığa ulaştırdı.

Ağırlığı ile dikkat çeken 34 aylık devasa boğa, günlük 15 ila 20 kilogram arası yem tüketiyor.

Dev boğa, 420 bin liraya alıcısını bekliyor.

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