1 ton 250 kilogramlık kurbanlık boğa görücüye çıktı
Kurban bayramı için beslenen dev boğa, 420 bin liraya alıcısını bekliyor.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, 4 yıl önce 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki boğa beslemişti.
Kurban Bayramı için hazırladığı boğayı damızlık olarak ayıran üretici, soyunu devam ettirmek istedi.
1 TON 250 KİLOGRAM AĞIRLIĞA ULAŞTI
Yücel, Paşa isimli boğanın oğlu olan Tosun'u büyüterek 1 ton 250 kilogram ağırlığa ulaştırdı.
Ağırlığı ile dikkat çeken 34 aylık devasa boğa, günlük 15 ila 20 kilogram arası yem tüketiyor.
Dev boğa, 420 bin liraya alıcısını bekliyor.
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