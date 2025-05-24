1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor: Fiyatı dudak uçuklattı
Hatay'da Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilogramlık boğa alıcısını bekliyor. Boğanın fiyatı ise dudak uçuklattı.
Hatay'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besiciler de kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Reyhanlı ilçesinde kurulan kurban pazarında besici İbrahim Yumuşak'ın 'Yusuf' adını verdiği 4 yaşındaki 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğası, büyük ilgi çekti.
Yusuf'a 420 bin lira fiyat biçen İbrahim Yumuşak, "Çiftliğimizde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırlıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" dedi.
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