Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıkenti Mahallesi'ndeki bir depoda sahte tarım ilacı üretildiği ve paketlendiği ihbarı üzerine depoya baskın düzenlendi.



Güvenlik güçlerinin desteğiyle depoda yapılan aramalarda, 4 dolum makinesi, paketleme makinesi, 10 bin doluma hazır plastik şişe, karışım tankı, çeşitli ticari isimlerde etiket, jelatin makinesi ile piyasaya sürülmeye hazır ve dolum-paketleme aşamasında yaklaşık 1 ton sahte zirai ilaç ele geçirildi.



Depo işletmecisi hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem yapıldı.