1 vatandaşın şehit olduğu Vefa saldırısı soruşturmasında gizlilik kararı

Van'da yardımdan dönen Vefa grubuna düzenlenen ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırıya yönelik soruşturmada kararı alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valiliği, olayla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheliden 29'unun serbest bırakıldığını bildirdi. Gözaltı süresi uzatılan 8 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

14 Mayıs'ta corona virüs pandemisi önlemleri kapsamında karantinaya alınan Saray İlçesi Eğribelen Mahallesine yardım dağıtıktan sonra Özalp İlçesi’ne dönen Vefa grubuna saat 12.00 sıralarında Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti.



Saldırıda 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaş şehit olmuş, 1 belediye personeli de yaralanmıştı. Saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

