Ankara'nın Altındağ ilçesinde, M.D. idaresinde ilerleyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü M.D. ile ön koltukta oturan eşi E.D. yaralandı. Annesinin kucağında bulunan 1 yaşındaki Yusuf D. mucize eseri kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan anne E.D'nin ayağında, baba M.D'nin ise elinde kırıklar olduğu tespit edildi. Bebek Yusuf D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada hurdaya dönen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.