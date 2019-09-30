Dünyada çöp üretimi çok yüksek olan kentlerden biri de İstanbul. Bu kapsamda daha bilinçli bir kent yaşamı oluşturmak için geçen yıl harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında uygulamaya başladığı çevre dostu adımlar da sonuçlarını vermeye başladı.



İBB'nin 1 Ekim 2018'de İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerleri ile çevreyi kirleten plastik ve alüminyum gibi atıkların geri dönüşümü sağlanıyor. Ayrıca İstanbullular'ın bu konteynerlere attığı atık karşılığında İstanbulkartlar'ına para yükleniyor.



Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, bu proje çerçevesinde 1 Ekim tarihinden bugüne kadar İstanbul sokaklarında ve çeşitli noktalardaki bu makinelerde 3.4 milyon pet şişe ve 675 bin alüminyum kutunun dönüşümü sağlandı. Toplamda 75 bin kilogram ağırlığındaki 4.1 milyon şişenin dönüşümü sağlandı.

Bu geri dönüşümün karşılığında İstanbullular'ın sahip olduğu İstanbulkartlar'a 179 bin 543 liralık bakiye yüklemesi gerçekleştirildi.



Konteynerlerde 0.33'lük 10 gram pet şişe için 2 kuruş, 0.50'lik 16 gramlık pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram pet şişe için 6 kuruş, 1.5 litrelik 45 gram pet şişe için 9 kuruş, 0.33'lük 12 gram alüminyum kutu için 7 kuruş, 0.50ʻlik 16 gram alüminyum kutu için 9 kuruş ücret yüklemesi yapılıyor.



CAM ŞİŞE 4 BİN YIL, BEBEK BEZİ 550 YIL



İnsanların çoğu zaman önemsiz görüp çevreye bıraktıkları atıkların doğada yok olma süreleri ise şöyle: Strafor 2 milyon yıl, cam şişe 4 bin yıl, plastik bin yıl, poliüretan (sentetik fiberler ve yapıştırıcılar) bin yıl, telefon kartı bin yıl, kaset bin yıl, su borusu bin yıl, balık oltası 600 yıl, bebek bezl 550 yıl, plastik tabak 500 yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl, pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl, sakız 25 yıl, yün çorap 4 yıl, izmarit 2 yıl.