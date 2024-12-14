10 aylık bebeğin ölümünde ihmal mi var? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.



10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ



Evde uykuya yatırılan bebeğin 4 saat sonra nefes almadığını ve morarmaya başladığını fark eden annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Poyraz Ali bebek, Merkez Mahallesi'ndeki Kızılay Hastanesine götürüldü.



KIZILAY HASTANESİNDEN AÇIKLAMA



Kızılay Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Poyraz Ali Bebek rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından başka hastaneye götürülmüş, oradaki tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Taburcu edilen bebeğin uykuda nefes alamadığını fark eden aile , 112’yi aramış, acil sağlık ekipleri adı geçen bebeği “mavi kod” çağrısı ile hastanemize getirmiştir. Ancak bebeğin hastanemize ulaşmadan vefat ettiği anlaşılmıştır. 3 çocuk hekimi, anestezi uzmanı ve acil mavi kod ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata geri döndürülememiştir. Konuyu bilgilerinize sunar Kızılay sağlık grubu olarak acılı aileye sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.



HASTANEDE İHMAL OLDUĞU İDDİASI



Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışma sonucunda ölümünün şüpheli görülmesi üzerine bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisi yapılan Poyraz Ali, ailesine teslim edildi. Bebeğin zehirli ishal (rota virüsü) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve ilk götürüldüğü özel hastanede yatışının yapılmayarak sadece iğne yapılarak taburcu edilmesi nedeniyle ihmal olabileceği öne sürüldü. Öte yandan anne Kıyafet Aksunğur'un müşteki olarak ifadesi alındığı öğrenildi.



İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün, ailenin ''ihmal'' iddiası üzerine olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.