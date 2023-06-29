10 aylık bebek ablasıyla oynarken boğularak hayatını kaybetti

Tokat'ın Pazar ilçesinde Yunus K. ve Cansel K. çiftinin 10 aylık bebeği Havvanur K., 4 yaşındaki ablası ile evde oyun oynarken başına geçen poşet nedeniyle nefessiz kaldı.

Kardeşinin hareket etmediğini fark eden abla, durumu anne ve babasına söyledi. Aile, Havvanur bebeğin tepki vermemesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeği Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.