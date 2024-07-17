10 aylık bebek aniden kusmaya başladı, gerçek akciğer grafisiyle ortaya çıktı: Boğazına takılan çengelli iğne öldürüyordu!

Ankara’da 10 aylık kız bebek, evde aniden kusmaya başlayınca hastaneye götürüldü. Bu esnada bebeğin yakasına takılan duanın çengelli iğnesinin olmadığını fark eden aile, bebeği hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde bebeğin çengelli iğneyi ucu açık bir şekilde yuttuğu belirlendi. Bebek, zamanında yapılan cerrahi müdahaleyle kurtuldu.

10 aylık bebek aniden kusmaya başladı, gerçek akciğer grafisiyle ortaya çıktı: Boğazına takılan çengelli iğne öldürüyordu!

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’da ucu açık çengelli iğne yutan ölümden döndü.

Olay geçen günlerde Başkent Ankara’da yaşandı.

10 aylık kız bebek, evinde olduğu sırada aniden kusmaya başladı.

Anne bu sırada bebeğin yakasına takılan duanın çengelli iğnesinin olmadığını fark etti. Bu durum üzerine aile hastaneye başvurdu.

Acil serviste bebeğe akciğer grafisi çekildi.

Çekilen akciğe grafisinde, açık ağızlı bir çengelli iğnenin yemek borusunun en dar yeri olan üst kısmı tıkadığı görüldü.

Doktorlar 10 aylık bebeği hemen ameliyathaneye aldı.

Talihsiz bebek, yapılan endoskopi işlemiyle kurtarıldı.

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