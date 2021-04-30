10 ayrı suçtan aranıyordu, tam kapanma denetimlerinde yakalandı

Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 04:38 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 04:39
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan kişi gözaltına alındı.
Bursa-Ankara Karayolu Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak izin belgesini sordu.
İzin belgesi olmadığı tespit edilen Ömer U'nun (25) 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Şüpheli gözaltına alındı.