"10 bin euro verseler kesmem": Pala Dayı'ya gurbetçiden ilginç teklif!

Teklifi kabul etmesi durumunda parayı hemen hesabına aktaracak olan gurbetçinin teklifini kabul etmeyen Aslanhan, "Benim bıyıklarımı kesmem demek, itibarımı kaybetmem demek. Ne olursa olsun bu bıyıkları kesmem" ifadelerini kullandı.

Bayburt 'un Armutlu köyünde yaşayan Bayram Aslanhan isimli adam, köyünden merkeze her gün 33 kilometre yol giderek bıyıklarına bakım yaptırıyor. Pala Dayı lakablı Aslanhan'a gurbetçi bir vatandaşın yaptığı teklif gündem oldu. Berberde tıraş olurken Aslanhan'ın 84 santimetre uzunluğundaki bıyıklarını gören gurbetçi vatandaş, 4 bin euro teklifte bulunarak Aslanhan'ın bıyıklarını kesmesini istedi.

BAYBURT'TA YERİM OLMAZ Gelen teklifi geri çevirdiğini, bıyıklarını ancak ölünce berberinin keseceğini aktaran Aslanhan, Fransa'dan gelen bir gurbetçi vatandaşın tıraş olduğu esnada yanına gelerek "Kes şunları, 4 bin euro vereyim bıyıklarını kes" teklifinde bulunduğunu söyledi. Aslanhan, "10 bin euro da versen kesmem. Ben bıyıklarımı kestiğim zaman kariyerimi kaybetmiş olurum. Bıyıklarımı kesersem, benim Bayburt 'ta yerim olmaz, kimse beni tanımaz. Ancak ölünce keserim" ifadelerini kullandığını anlattı.

"ÖLÜNCE SEN KESECEKSİN"



Bıyıklarını yaşadığı sürece kesmeyeceğinin altını çizen Aslanhan, berberine vasiyet ederek, bıyıklarını onun kesmesini istedi. Berber Şeref Şık ise, Pala Dayı'nın kendisine vasiyette bulunduğunu yineleyerek, "Pala amca öldüğünde bıyıklarını ben keseceğim, onun sözünü aldım. Vasiyet etti, vasiyetini aldık. Yaşadığı müddetçe bizler sevgimizi, saygımızı kendisine gösterip, bıyıklarını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.



GÜNLÜK MALİYETİ 450 LİRA

Bıyıkların bakımının günlük maliyetinin 400-450 lira olduğunu aktaran Şık, maliyetlerin bir hayli yükseldiğini ifade ederek, "Bıyıkların maliyeti çok yükseldi. Ortalama bir günde, bir şişe spreyi bitiriyoruz. Çünkü sürekli sudan kaynaklı bozulmalar oluyor. Bıyıkların günlük ortalama maliyeti 400-450 lirayı buluyor" şeklinde konuştu.